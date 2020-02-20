بوتين: من الضروري "تحييد التهديد الإرهابي" والحفاظ على وحدة سوريا





أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكدا على الاستعداد لعقد لقاء مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مدينة إدلب السورية.





وأشار بوتين في اتصاله مع ماكرون وميركل، إلى ضرورة "تحييد التهديد الإرهابي" في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها"، وأعرب كل من ماكرون وميركل عن استعدادهما للإسهام في التخفيف من حدة التوتر شمال غربي سوريا، حسب ما أفاد الكرملين في بيان.





وذكر الكرمين أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.





وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: إن "ميركل وماكرون اتصلا هاتفيا مع بوتين؛ لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، موضحاً أن زعيمي ألمانيا وفرنسا "طالبا بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتوفير وصول تام للمساعدات الإنسانية".





وبحسب زايبرت، فقد أعرب زعيما ألمانيا وفرنسا عن استعدادهما لإجراء لقاء مشترك مع الرئيس التركي من أجل التوصل إلى حل للأزمة بالطرق السياسية.



