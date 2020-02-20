Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوتين: من الضروري "تحييد التهديد الإرهابي" والحفاظ على وحدة سوريا

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:51 م
Advertisements
الرئيس الروسي - بوتين
الرئيس الروسي - بوتين
وكالات
Advertisements

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكدا على الاستعداد لعقد لقاء مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مدينة إدلب السورية.

وأشار بوتين في اتصاله مع ماكرون وميركل، إلى ضرورة "تحييد التهديد الإرهابي" في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها"، وأعرب كل من ماكرون وميركل عن استعدادهما للإسهام في التخفيف من حدة التوتر شمال غربي سوريا، حسب ما أفاد الكرملين في بيان.

وذكر الكرمين أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: إن "ميركل وماكرون اتصلا هاتفيا مع بوتين؛ لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، موضحاً أن زعيمي ألمانيا وفرنسا "طالبا بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتوفير وصول تام للمساعدات الإنسانية".

وبحسب زايبرت، فقد أعرب زعيما ألمانيا وفرنسا عن استعدادهما لإجراء لقاء مشترك مع الرئيس التركي من أجل التوصل إلى حل للأزمة بالطرق السياسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا بوتين الرئيس الروسي الإرهاب

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ ساعتين

اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ساعتين

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ ساعة

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الجهود الإنسانية المشتركة في الغوطة

ماكرون يجري اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ألمانيا: ميركل أطلعت أبو مازن على زيارتها إلى إسرائيل

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا سوريا قبيل القمة الرباعية

بدء أعمال القمة الرباعية حول سوريا باسطنبول

ميركل: حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

10:16 م

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

10:16 م

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status