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البابا ثيوذوروس يزور كنيسة البشارة بليلوجوس في ملاوي

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قام البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، برفقة المتروبوليت دانيال مطران أكسوم (الحبشة) وأسقف ملاوي السيد فوتيوس، اليوم الاربعاء، بزيارة إلى كنيسة البشارة الأثرية في مدينة Lilogous بملاوي، حيث التقى المئات من المؤمنين الذين رحبوا بغبطته ترحيبًا حارًا.

يأتي ذلك ضمن زيارة قداسته الرعوية الي وسط أفريقيا والتي تستمر بضعت أيام.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، أعد مسيحو المدينه إستقبال احتفالي تكريمًا لصاحب الغبطة، وكان في استقباله أسقف ملاوي السيد فوتيوس.

وأعرب غبطة البابا عن سعادته ورضاه عن العمل التبشيري الأسقفي في ملاوي، داعيًا أن يبارك القديس مرقص الإنجيلي هذا العمل.

ثم توجه البابا ثيوذوروس إلى وسط العاصمة، حيث وضع حجر الأساس لكاتدرائية أبرشية مالاوي باسم القديس جورج العظيم في الشهداء، في قطعة أرض تبرعت بها دولة ملاوي لبطريركية الإسكندرية. تجدر الإشارة إلى أن البابا البطريرك ومطران زيمبابوي هما اللذان اختارا موقع الكاتدرائية الجديدة، التي تقع في مكان بارز في وسط العاصمة.
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