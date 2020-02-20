خبير: هوس "الشير واللايك" يدفع المراهقين لخوض تحديات تهدد حياتهم

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن السبب وراء انتشار ظاهرة التحديات على "السوشيال ميديا" والتي كان أخرها تحدي كسارة الجمجمة، سببها "التريند، وهوس الشير".



وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن ظهور مثل تلك التحديات لن يتوقف، ولكن يجب أن نتعامل معه بحرص أكبر، منوها بأن برنامج "تيك توك" برنامج خطير، وتظهر عليه تقاليع مختلفة عننا.



وأضاف خبير أمن المعلومات، أن هوس "الشير واللايك" يدفع المراهقين إلى خوض تحديات تهدد حياتهم، متابعا: "مش كل حاجة نشوفها على السوشيال ميديا نقلدها".

