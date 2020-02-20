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معرضان بمتحف الحضارة للفن القبطي ولذوي الهمم

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:57 م
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المعرض
المعرض
حسام زيدان
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افتتح المتحف القومي للحضارة معرضين فنيين، الأول للفنون القبطية، والثاني لإبداعات ذوي الهمم وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على مشروف المتحف القومي للحضارة، إن المعرض الأول كان تحت إشراف الفنان جورج ناعوم وهو معرضًا للفنون القبطية، شارك فيه نخبة من أساتذة الفن وفناني المجتمع المدني.

وعن الثاني، أضاف الشربيني أنه عبارة عن معرض فني لمنتجات ذوي الهمم من الكفيفات والصم والبكم، لتسليط الضوء على منتجهم واشراكهم مع المجتمع.

وجاء المعرضان على هامش ورشة عمل بعنوان (التراث القبطى بين الماضي والحاضر)، والتي عقدت بالمتحف واستغرقت يومان حيث بدأت صباح أمس الأربعاء 19 فبراير وانتهت مساء اليوم الخميس 20 فبراير، وتناولت التراث القبطي وتأثيره فى الحياة العامة بين الماضي وحتى وقتنا الحاضر.
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الكلمات المفتاحية

ذوي الهمم المتحف القومى للحضارة التراث القبطى

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