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اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الاتحاد من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى. 



وأكد محمد فضل٬ عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين التى خرجت عن النص خلال مباراة السوبر.



وقال فضل فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "لا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة فى الدوري نريد الاستمرارية مثل الدوريات الأوروبية".



وأضاف: "الكرة المصرية صناعة ونريد تطويرها٬ وحصلنا على ٣ ملايين درهم بسبب تنظيم السوبر فى الإمارات".

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