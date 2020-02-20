مرتضي منصور لـ"كهربا": اتكفيت على وشك كام مرة النهاردة يا "نحس"

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصول بعثة الفريق في الرابعة عصر الغد قادمة من الإمارات بعد حصد بطولة السوبر المصري.









وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.









وأضاف "أرسلت كأس السوبر الافريقي للاعبين قبل مباراة الأهلي وطالبتهم بالنظر إلى كأس السوبر الافريقي طوال الوقت لرفع معنوياتهم".









وواصل "لا أتدخل في عمل الجهاز الفني، تحدثت مع اللاعبين بين شوطي لقاء اليوم عبر هاتف أمير مرتضى، قولت لهم أنكم أبطال السوبر الافريقي وعليكم اللعب بهدوء وإزالة الضغوطات من عليهم واللعب لمتعة أنفسهم وجماهيرهم وعدم الانفعال والتحلي بالهدوء".









وأضاف "بقول لكهربا اتكفيت على وشك كام مرة النهاردة، لعبت مع الزمالك نفس الملعب وخسرنا، ولعبت مع الأهلي على نفس الملعب وخسرنا، عرفت أنك نحس".







