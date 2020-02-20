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ظهور مخيب للأمال لـ "كهربا" أمام الزمالك في السوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:37 م
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كهربا
كهربا
عمر محمد
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شارك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك مساء اليوم الخميس بدولة الإمارات.

وجاءت مشاركة كهربا مع القلعة الحمراء ضد الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي لتعلن الظهور الأول لصفقة الأحمر الجديدة ضد ناديه السابق الزمالك عقب رحيله عنه والاحتراف في فريق أفيس البرتغالي لفترة قصيرة ثم الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الماضي.

وحقق الزمالك لقب السوبر المصري على حساب النادي الأهلي الغريم التقليدي بعد الفوز عليه بركلات الجزاء في المباراة التي احضنتها دولة الإمارات.

وشارك كهربا مع النادي الأهلي كبديل في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك صديق الأمس ولم يقدم كهربا المستوي الفني المنتظر منه في مواجهة زملائه السابقين بالمارد الأبيض وامتاز لعب كهربا بالرعونة والنرفزة داخل المستطيل الأخضر.

وافتقد محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد إلى الهدوء في مواجهة الزمالك وتفرغ في الدخول مع صدامات مع زملاء الأمس خاصة طارق حامد الذي ثار في وجه كهربا في أكثر من مناسبة في المباراة.

وما زاد الطين بلة ، مشاجرة كهربا لاعب النادي الأهلي مع لاعبي الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب السوبر المصري بدولة الإمارات ، بل وتعرضه للطرد أيضاً في المباراة ليتأكد غيابه عن مباراة قمة الدوري الممتاز يوم 24 فبراير الجاري في القاهرة.
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الكلمات المفتاحية

كهربا السوبر المصرى الزمالك الأهلي الإمارات

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