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مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:44 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفضه التام خوض مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري يوم 24 فبراير.

 

وأكد مرتضى أن الأمر صعب للغاية بخوض اللقاء في موعده بسبب حالة الإرهاق التي تنتاب اللاعبين لضغط اللقاءات في الفترة الماضية.

 

وتابع مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "لن ألعب اللقاء حفاظًا على مصلحة الأهلي والزمالك بسبب مباريات إفريقيا الصعبة في الفترة المقبلة".

 

وأكمل: "الزمالك مقبل على مباراة قوية وصعبة أمام الترجي التونسي والأهلي يستعد لخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي".

 

وأشار إلى أن الأهلي كان ينتظر موقف الزمالك وطلبه تأجيل القمة ونحن نعلن الآن رغبتنا في تأجيل القمة".

 

وأضاف: "إذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم مصمم على تأجيل القمة سنرسل لهم مركز شباب بشالوش".
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