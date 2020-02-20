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خبير أمني: الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال "ضربة استباقية"

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:44 م
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العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
أمنية فوزي
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علق العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، على نجاح وزارة الداخلية في الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال، بهيئة البريد بقيمة تتجاوز المليار جنيه.

وقال "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إن كل فرق العمل التابعة لوزارة الداخلية على أعلى مستوى، متابعًا: "نحن أمام قضية كبيرة جدًا، وأرقامها غير مسبوقة".

وأوضح الخبير الأمني، أنها قضية معقدة جدًا، وتحير كل أجهزة الأمن على مستوى العالم، معلقًا: "نحن أمام عمل متميز، وضربة استباقية هامة جدًا، وجهد ونجاح إضافي للجهاز الأمني المصري".
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الكلمات المفتاحية

ضربة استباقية الداخلية أكبر قضية غسيل أموال

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