أحمد حاتم يحتفل بفوز الزمالك ويسرا اللوزي ترد

"بتيشرت الزمالك أحمد حاتم يحتفل بفوز الزمالك في مباراة السوبر المصري" ويسرا اللوزي ترد "متحترم نفسك بقي الأهلي فوق الجميع".



نشر الفنان أحمد حاتم صورة له مرتديًا التيشيرت الخاص بنادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



تعمد "حاتم" مشاركة صورته بالتيشرت الأبيض الخاص بنادي الزمالك وظهر في الصورة يمسك سيفًا وكأنه محارب، وذلك إحتفالاً بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مبارة السوبر المصري.



علق "أحمد" على الصورة قائلاً " الحاجات دي مفيهاش بين البنين الزمالك في القلب " بينما جاءت تعليقات الجمهور منهم المحتفل بفوز الزمالك وهم مشجعو الزمالك ومنهم الغاضب، حيث علقوا كالتالي"افرحوا مرة من نفسكم، يا ريتك ما قلت إنك زملكاوي أنا كنت من معجبينك، أحلى"unfollow" ".



علي الجانب الآخر علقت الفنانة" يسرا اللوزي" والمعروف أنها من مشجعي النادي الأهلي قائلة في غضب "متحترم نفسك بقي الأهلي فوق الجميع"، ثم قام الفنان أحمد حاتم بالرد عليها مازحًا وقائلاً "هرد عليكي بس مش هنا علشان أنا شهم وإنتي فيكي اللي مكفيكي "



يشار إلى أن فريق الزمالك توج بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد "محمد بن زايد" في أبو ظبي بالتعادل السلبي.











