Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان قصر ثقافة توشكى بعد تنفيذ عملية إحلاله وتجديده بتكلفة وصلت إلى 33 مليون جنيهًا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائب نصر النوبة ياسين عبدالصبور عضو مجلس النواب، بجانب القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة. 


وعقب الافتتاح قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد مكونات وأقسام قصر ثقافة توشكى والذى يخدم أهالى 7 قرى ويعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يعود تاريخه إلى عام 1964، وكان قد توقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.

ووجهت وزيرة الثقافة أثناء زيارتها فى العام الماضي لموقع القصر بسرعة إنهاء أعمال إحلاله وتجديده واستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له وهي 1245 م2، ويضم القصر مسرح يسع نحو 180 كرسى وغرفة خلع ملابس ملحقة به، فيما يشتمل الدور الأرضي مكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا معلومات، وقاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية، بجانب غرف الفنانين والإداريين، أما الدور الأول فيشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط، بالإضافة إلى خدمات لذوى القدرات الخاصة. 


كما حرصت وزيرة الثقافة والمحافظ على التعرف والاستماع لمختلف المواهب التي يتمتع بها أطفال وشباب القصر، وطالبت مسئولي الثقافة بدراسة التوسع في تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المسابقات الأدبية والفنية من أجل تحفيز وتشجيع النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم لإكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم ورعايتهم بالشكل الأمثل ليكون قصر الثقافة بحق مركز للإشعاع التنويرى والفني لخدمة أبناء القرية بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة. 


ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإهتمامها الكبير لدعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء سواء بتطوير وإنشاء المواقع الثقافية المختلفة أو بإطلاق العديد من الإنشطة والفاعليات والتى يأتى على رأسها حالة الزخم الفنى والثقافى الكبيرة التى تحتضنها مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة حاليًا للإحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبو سمبل. 


وأكد على أن ذلك يعكس الدور الرائد للثقافة والفنون بإعتبارها القوى الناعمة لمصر ونافذة التواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى وخاصة التى تربطنا بها أواصر التاريخ والجغرافيا وأيضًا روابط الأخوة والإنتماء والمصالح المشتركة إفريقيًا وعربيًا. 


وقد أختتمت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان جولتهم بقصر ثقافة توشكى بتفقد معرض باكية للفن التشكيلى من منتجات النخيل للفنان فضل المولى.

أعقبه قيام الوزيرة والمحافظ بحضور أولى العروض الفنية بمسرح القصر الجديد والتى شملت عروض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، وفرقة الطنبورة والفنان عيسى حقار، بجانب فرقة بلغاريا للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة توشكى للفنون التلقائية.


ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
ننشر تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لقصر ثقافة توشكى بأسوان (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة مصر توشكى تطوير أسوان القصر الجديد اسوان اخبار

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ ساعة و 14 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ساعتين

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ ساعتين

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ ساعتين و 16 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قصر ثقافة جمال عبد الناصر.. منارة لتنمية المواهب في أسيوط

إيناس عبدالدايم تفتتح قصر ثقافة شرم الشيخ

إيناس عبدالدايم ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان قصر ثقافة دسوق بعد تطويره (صور)

.وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة الرديسية بمركز إدفو بتكلفة 11 مليون جنيه (صور)

جولة لوزيرة الثقافة بأسوان احتفالا بتعامد الشمس (فيديو وصور)

الانتهاء من قصر ثقافة توشكى خلال أغسطس المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

10:16 م

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

10:16 م

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status