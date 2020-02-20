بسبب "كورونا".. الكويت تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران





أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، مساء اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، عقب اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا الجديد.





وقال الخطوط الكويتية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا"، مضيفة أنها أوقفت الرحلات "تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب".





وكانت الخطوط الجوية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، وقف كل الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا.





واتخذت السلطات العراقية سلسلة إجراءات لتقييد دخول الإيرانيين إلى أراضيها في محاولة لتلية المطالب الشعبية في هذا الإطار.





وأعلنت إيران، يوم أمس الأربعاء، وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا وإصابة 5 آخرين، فيما يعتقد إيرانيون أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن.



