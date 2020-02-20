Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "كورونا".. الكويت تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:26 م
Advertisements
طائرة كويتية
طائرة كويتية
وكالات
Advertisements

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، مساء اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، عقب اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا الجديد.

وقال الخطوط الكويتية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا"، مضيفة أنها أوقفت الرحلات "تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب".

وكانت الخطوط الجوية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، وقف كل الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا.

واتخذت السلطات العراقية سلسلة إجراءات لتقييد دخول الإيرانيين إلى أراضيها في محاولة لتلية المطالب الشعبية في هذا الإطار.

وأعلنت إيران، يوم أمس الأربعاء، وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا وإصابة 5 آخرين، فيما يعتقد إيرانيون أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الكويت إيران

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ ساعة

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ ساعتين

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ ساعتين و 16 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ساعتين

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ ساعة و نصف

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الخطوط الجوية الكويتية والأردنية تعليق رحلاتها إلى مدينة النجف العراقية

"الخطوط السعودية" تعلن تعليق جميع رحلاتها إلى السودان "حتى إشعار آخر"

عاجل.. رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

الخطوط الجوية الفرنسية تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

"لوفتهانزا" الألمانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها

السويد تعلن تعليق الرحلات إلى إيران مؤقتا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

10:16 م

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

10:16 م

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status