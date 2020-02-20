أحمد فلوكس يدعم منى فاروق بعد تهديدها بالانتحار (صورة)

دعم الفنان أحمد فلوكس، الفنانة الشابة منى فاروق، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تهدد فيه بالانتحار.



ونشر أحمد فلوكس، منشورًا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يدعم فيه "منى فاروق"، بمشاركتها في المسلسل الإذاعي الجديد "طلقني شكرًا"، وجميع أعماله الشخصية.



وكتب "فلوكس" في منشوره قائلًا: "الأخت والزميله العزيزة منى فاروق، كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لكي علامة حب من الله لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحاب الله".



وتابع: "وايمانًا مني بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعي "طلقنى شكرًا" فى انتظارك وفى كل أعمالي الشخصية، إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو، وكلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك".



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة منى فاروق، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو تهدد فيه بالانتحار بسبب بُعد الأصدقاء، والمعارف عنها بعد قضيتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف.

