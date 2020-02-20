خبير اقتصادي يكشف عن العلاقات التجارية بين مصر وبيلاروسيا





علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على زيارة الرئيس البيلاروسي للقاهرة، قائلًا إن العلاقات المصرية البيلاروسية علاقات طيبة جدًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار بيلاروسيا الصيف الماضي.



وأضاف "جاب الله"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر تصدر لبيلاروسيا حاصلات زراعية، وتستورد منها الآلات والمعدات.



وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي تحاول أن تقوم بتعميق الصناعة، لافتًا إلى أن مصر لديها مميزات كثيرة بالنسبة لبيلاروسيا.

