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تعرف على خصائص وحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:05 ص
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وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
الفجر
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أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي، لدعم التمويل العقاري، لطرح وحدات سكنية بالمدن الجديدة،المتوسطي الدخل، بمدن سكن مصر، ودار مصر، وجنة.

في التقرير التالي ترصد بوابة "الفجر" أبرز المعلومات حول الوحدات السكنية بالمدن الجديده الخاصة بمتوسطي الدخل.

• يتم هذه الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزي للمصري.

• يتم تسديد قيمة الوحدة السكنية خلال مدة أقصاها عشرين سنة، وفق ضوابط وتعليمات تطرحها وزارة الإسكان.

• مساحة الوحدة السكنية تبدأ من 100 متر إلى 150 مترا مربعا، كاملة المنافع، والتشطيب.

• ‬يتم حجز الوحدات إلكترونيا، لدراسة الطلبات، من حيث استيفاء كافة الشروط للحصول على الوحدة.

• يبدأ القسط الشهري للوحدة من ثلاثة آلاف ومائة جنيه، وتتغير قيمته حسب مساحة الوحدة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الإسكان مواصفات الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي

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