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تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:29 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية عدم تهئنته له ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي.


وحصد الزمالك لقب السوبر المحلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على حساب الأهلي.


وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "عمرو الجنايني مستخبي تحت السرير".


وأكمل "الجنايني ملوش أي صفة، ولما كان الزمالك بيكسب كان بيكتب نكت على الأهلاوية عبر حسابه على فيسبوك، لا أعرف لماذا قبل رأس وليد سليمان اليوم".


وأضاف "لماذا لم تقبل رأس أحمد مرتضى رئيس البعثة أو أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة والذي يتعرض لهجوم كبير، الجنايني مش زملكاوي".


وواصل "أحد المحبين للنادي قرر مكافأة اللاعبين والجهاز الفني بعمرة خلال الفترة المقبلة".


وأضاف "احتفلت بالفوز بالسوبر المصري بلعب كرة اليد وبينج بونج داخل النادي".

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