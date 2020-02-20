إنتر ميلان يضع قدما في ربع نهائي اليوروباليج بفوز سهل على لودوجوريتس

حقق فريق إنتر ميلان فوزا سهلا على حساب فريق لودوجوريتس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن هدفه الأول مع إنتر ميلان وهدف فريقه الأول في المباراة بالدقيقة 71 من الشوط الثاني، وأحرز روميلو لوكاكو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 94 من المباراة.

وتعادل فريق كوبنهاجن الدنماركي مع فريق سيلتك الأسكتلندي بنتيجة هدف لكل فريق، وحقق فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فوزا صعبا على فريق بلدية اسطنبول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وجاء الفوز الكبير لفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني على حساب فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.