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بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:16 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقه خلافه مع عدد من اللاعبين في الفريق .


واعترف المدرب السويسري أن هناك عدد من اللاعبين غير مرتاحين لعدم مشاركتهم بشكل أساسي وبالتالي فهم غير راضيين على طريقة إدارتي الفنية".


وألمح فايلر، أن هناك العديد من اللاعبين داخل الفريق غير راضيين على طريقته الفنية في النادي.


وشدد فايلر على أن فريقه يعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة.


وأضاف فايلر :"كهربا حصل علي كارت احمر وسيغيب عن المباراة المقبلة وأرفض تأجيل القمة".

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