فلسطين: أوروبا لا تمتلك الجرأة لمعاقبة إسرائيل بسبب "صفقة القرن"





ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الخميس، أن "أوروبا لا تمتلك الجرأة لمعاقبة إسرائيل بسبب صفقة القرن، ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى بلورة خطة تحرك لمواجهة خطة السلام الأمريكية، والتي تعرف باسم صفقة القرن".





وقال المالكي: إن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يمارس أي ضغوط على إسرائيل، لإرغامها على الانصياع للشرعية الدولية"، موضحًا "لا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي يملك من الشجاعة ما يكفي لأن يتخذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل".





كما لفت الانتباه إلى أنه لا يوجد ما يحول دون توصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع حول أي قضية دولية، وفق ما تمليه المبادئ التي تشكل من أجلها.





واستدرك بقوله "لكن عندما يكون أي أمر مرتبط بإسرائيل تختفي هذه المبادئ تماما، وتخرج أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تمنع اتخاذ مثل هذه الخطوات، وبالتالي تحول دون أن تصدر عن الاتحاد الأوروبي أية خطوات أو إجراءات قد تكون بمثابة عقوبات".





وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن ثمة دولتين في الاتحاد الأوروبي عطّلتا بحث الموضوع الفلسطيني وصفقة القرن خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول التكتّل، مطلع الأسبوع الجاري، مشككًا في إمكانية أن تتخذ جميع دول الاتحاد موقفاً موحداً ضد ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي، وصولاً إلى الضغط عليها وإلزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.





واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلا للصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني" يقوم على أساس "دولتين" ولكنه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها.





وتتطرقت خطة ترامب التي وصفت بأنها "السلام من أجل الرخاء" للقضايا الجوهرية للصراع، الذي أعاق صنع السلام على مدى عقود مثل الحدود واللاجئين والأمن، ووضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



