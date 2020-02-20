تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غضبه من الخسارة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي بضربات الترجيح، مؤكدًا أن الزمالك استحق الفوز في مباراة اليوم رغم إن الأهلي استحوذ علي الكرة طوال المباراة.
وقال فايلر :"جيرالدو ظهر بشكل طيب وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيتي كمدرب".
وتابع :"لو كان الأهلي فاز لتغير الانتقاد لمدح والاسئلة كانت ستكون مختلفة".
وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المحلي 4-3 بركلات الترجيح في أبوظبي اليوم الخميس.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.
وأخفق السنغالي أليو بادجي ومحمد هاني في التسجيل للأهلي بينما أهدر المغربي أشرف بنشرقي ركلة واحدة
للزمالك.
وسجل ركلات الأهلي التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي بينما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة.