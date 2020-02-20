تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غضبه من الخسارة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي بضربات الترجيح، مؤكدًا أن الزمالك استحق الفوز في مباراة اليوم رغم إن الأهلي استحوذ علي الكرة طوال المباراة.





وقال فايلر :"جيرالدو ظهر بشكل طيب وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيتي كمدرب".





وتابع :"لو كان الأهلي فاز لتغير الانتقاد لمدح والاسئلة كانت ستكون مختلفة".





و توج الزمالك بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المحلي 4-3 بركلات الترجيح في أبوظبي اليوم الخميس.



