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5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:14 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
أ ش أ
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بلغت خسائر البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، نحو 5.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 695.6 مليار جنيه، مقابل 700.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بتراجع بلغ نسبته 0.72 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1 فى المائة ليسجل مستوى 13720.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.83 فى المائة ليبلغ مستوى 1256.08 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 1.4 في المائة ليبلغ مستوى 1364.67 نقطة.

وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 10.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.171 مليار ورقة منفذة على 85 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 707 ملايين جنيه ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 66.66 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 33.34 % خلال أسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 58.3 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 25% والعرب على 16.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 63.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 25.4 % وسجل العرب 10.8 %.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 156.9 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 819.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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