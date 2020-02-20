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ماذا قدم كهربا في مباراة السوبر المحلي؟.. أداء سيئ واشتباك مع طارق حامد وحازم أمام

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:06 م
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كهربا
كهربا
علي ماهر حلمي
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شارك محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا من النادي الأهلي قادما من صفوف ديبورتيفو ألافيش البرتغالي بعد الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في مباراة القمة بين الفريقين التي جمعت بين النادي الأهلي بطل الدوري المصري ونظيره نادي الزمالك علي ملعب نادي الجزيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا في المباراة بديلا في أحداث الشوط الثاني أمام نادي الزمالك بالمباراة التي انتهت بفوز نادي الزمالك علي حساب نظيره النادي الأهلي في مباراة القمة بين الفريقين التي جمعت بين النادي الأهلي بطل الدوري المصري ونظيره نادي الزمالك علي ملعب نادي الجزيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المحلي.

وظهر اللاعب كهربا بمستوى سيئ في المباراة بالإضافة إلي تعمده الاشتباك مع لاعبي الأبيض حيث اشتبك مع لاعب وسط الزمالك طارق حامد عقب نزوله واحتك ظهير أيمن نادي الزمالك حازم إمام مع كهربا أيضًا بدون كرة أثناء المباراة.

يذكر أن كهربا قد خسر بطولة كأس السوبر المصري مع نادي الزمالك أمام نظيره النادي الأهلي من قبل ليعود ويخسر مرة أخري لكن هذه المرة مع النادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين النادي الأهلي بطل الدوري المصري ونظيره نادي الزمالك علي ملعب نادي الجزيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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كهربا طارق حامد السوبر المصرى الزمالك الأهلي الإمارات

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