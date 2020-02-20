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نائب رئيس الإمارات يرعى ختام تمرين "أمن الخليج العربي 2"

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:00 م
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الفجر السعودي
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رعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، حفل ختام التمرين التعبوي المشترك "تمرين أمن الخليج العربي 2"، بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأقيم "التمرين" في دبي، وشهده أيضًا ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة قواتهم الأمنية في التمرين.

وشهد الحفل تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددًا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين، وأظهر أيضًا مستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بين المشاركين، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونظراؤه في دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترك، زاروا في وقت سابق اليوم، معرض "إكسبو 2020" في مدينة دبي.

واطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة، وعرض حول ما يحتويه معرض  "إكسبو 2020"، والمشاركات الدولية فيه.

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الكلمات المفتاحية

ختام تمرين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات أمن الخليج العربي 2

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