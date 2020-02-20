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تعاون بين الكنيسة ووزارة التربية والتعليم لتدريب ١٠٠٠ معلم دين مسيحي

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:09 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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يبدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الاثنين المقبل بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات تدريب ١٠٠٠ معلم دين مسيحي ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي.

وتبدأ الجولة الأولى من فعاليات التدريب التي يقوم بها الفريق التدريبي للمركز الإعلامي، بقطاع الصعيد الأعلى بدير الملاك بنقاده في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ من الشهر الجاري.

يأتي هذا التدريب في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أداءهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية. حيث يشرف الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب، بينما يتولي فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم مصر كنسية تعاون اخبار

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