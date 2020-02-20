الأفضل والأسوأ في تتويج الزمالك بالسوبر المصري أمام الأهلي

تُوج الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب"محمد بن زايد" بدولة الإمارات.





لا أهداف في وقت مباراة الأهلي ضد الزمالك الأصلي





بدأ المدرب السويسري رنيه فايلر تشكيل الحمر أمام الزمالك بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.





وعلى الجانب الآخر دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بالقوة الهجومية الفتاكة في تشكيل الأبيض الذي واجه الأهلي في كأس السوبر المصري ضد الأهلي على ملعب محمد بن زايد كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف "أوباما"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرفي، مصطفى محمد.





بدأ لاعبي المدرب السويسري رنيه فايلر مباراة الزمالك بالسيطرة على منطقة وسط الملعب في شوط المباراة الأول الذي شهد غياب استحواذ للفريق الأبيض وامتلاك الأحمر لزمام اللقاء ولكن بدون جدوي وفاعيليه على مرمى الحارس محمد أبو جبل ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





شوط ثاني من طرف واحد لبطل كأس السوبر

وعلى عكس مجريات الشوط الأول سيطر أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على مجريات الشوط الثاني من قمة السوبر المصري، حيث امتلك الفريق الأول منطقة وسط الملعب وكما هوا حال الشوط الأول لم يشهد النصف الثاني من مباراة القطبين هجمات خطرة من جانب كلا الفريقين الذين احتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفارس الأبيض بنتيجة 4-3 ليتوج أبناء ميت عقبة باللقب الرابع في تاريخهم.





أحمد السيد زيزو أفضل لاعبي الزمالك في قمة السوبر المصري

ويستعرض موقع الفجر الرياضي الأفضل من لاعبي الزمالك في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي والذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" ، وبالحديث عن الأفضل بالطبع هوا الجناح أحمد السيد زيزو الذي أرهق دفعات الأهلي بمراوغته طوال شوطي المباراة حيث مرر العديد من الكرات العرضية لكن دفاع الأهلي كان لها بالمرصاد.





جناح الزمالك يواصل مستوياته الرائعة مع القلعة البيضاء بعد مستواه المميز في لقاء السوبر وتهديده مرمى الخصوم سواء الأهلي أو الترجي في أكثر من مناسبة ولكن إنهاء الهجمات لم يكن موفق فيها زيزو خلال لقاء السوبر المصري.





حازم إمام الأسوأ في الزمالك

للمباراة الثانية على التوالي يواصل ظهير الزمالك الأيمن عروضه السيئة في قيادة جبهة الأبيض اليمنى التي أصدرت إزعاج كبير لدفاعات الفارس الأبيض حيث استغل السويسري رنيه فايلر ضعف تلك الجبهة بالدفع بجيرالدو الذي أرهق حازم بسرعته العالية حيث فشل الظهير في التغطية العكسية الدفاعية طوال أوقات المباراة ولكن المدافع محمود الونش كان بالمرصاد لكل هجمات المارد الأحمر.





مجدي أفشة الأفضل في الأهلي

وبالحديث عن الأفضل في فريق الأهلي خلال لقاء السوبر المصري ضد الزمالك، فالطبع الحديث يتجه للاعب الوسط الهجومي محمد مجدي أفشة الذي كان حلقة الوصل بين خط وسط الأهلي وهجومه من خلال مرواغاته القطرية والتي فتحت باب التمريرات الحاسمة لظهيري الأهلي جيراردو وحسين الشحات ولكن توفق دفاع الأبيض أفسد كل محاولات أفشة البينية.





كهربا الأسوأ في الأهلي

البديل محمود عبد المنعم كهربا هوا الاعب الأسوأ في لقاء السوبر المصري حيث دفع به السويسري رنيه فايلر لأهداف هجومية واضحة ضد الزمالك وحارس مرماه محمد أبو جبل ولكن الجناح الأحمر كان مراقباً بحكمة من الثنائي طارق حامد وحازم إمام الذين أفسدا كل محاولات صفقة الأهلي الجديدة ولاعب الزمالك السابق الذي لم يستطع أن يشكل أية خطورة هجومية سواء على مستوى التسديد على المرمى أو التمريرات باستثناء تسديدته في الدقيقة 80 والتي نفذها على يمين الحارس محمد أبو جبل.



