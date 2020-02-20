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جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية لدولة مالي

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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تنظم جامعة عين شمس قافلة طبية للسفر إلى مدينة باماكو بدولة مالى التابعة للمركز الأستوائى الأفريقى لطب العيون "أيوتا"، وذلك خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ من فبراير الجارى.

ويتكون الفريق الطبى للقافلة من ٤ أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب بجامعة عين شمس وهم الدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم العيون بطب عين شمس، والدكتور ايمن جعفر، والدكتور أحمد بيومي، والدكتور نور الدين حسين، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د. أشرف عمر عميد كليه الطب والسفير كريم امين عن الوكالة المصرية للشراكه والتنمية بوزارة الخارجية.

وأكد ا. د. شريف علوان أن القافلة التى سوف تستمر لمدة ٦ أيام وستقوم بإجراء حوالى ٢٥٠ عملية جراحية بالمجان لغير القادرين والفقراء بدولة مالى بالإضافة إلى إلقاء محاضرات لطلاب مرحلة الدراسات العليا.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية سوف تتحمل ٨٠% من تكاليف القافلة سواء الإنتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية مثل (عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة )، كما ستتولى الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.
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الكلمات المفتاحية

مالى قافلة طبية جامعة عين شمس

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