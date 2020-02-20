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عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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شارك الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة بحضور ندوة  بعنوان "تطوير العقل.. سر النجاح" ألقاها الدكتور بدوي أبو إبراهيم رئيس مجلس قسم الفيزياء بالكلية والتي نظمتها المكتبة المركزية الجديدة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مدير المكتبة المركزية.

وذكر المناوي أن الكلية تحرص على تشجيع جميع منسوبيها للمشاركة في مشروع تطوير العقل المصري الذي أطلقته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للانتقال من التفكر القديم إلى التفكر الحديث الذي يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة من أجل خلق جيل قادر على التفكير بطريقة علمية وعقلانية ونقدية وتشكيل هوية وطنية مصرية سليمة.

وأضاف المناوي أنه لا يمكن أن نتقدم إلا بالعلم، وتطوير العقل والعمل على ربط العلم والمعرفة باحتياجات المجتمع وتسخير كافة الامكانيات البشرية والمادة والمعنوية لخدمة القضايا القومية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على دعم وتمكين الشباب وكذلك البناء والإعداد الجيد لهم من أجل المشاركة الإيجابية في نهضة هذا الوطن العظيم.
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
عميد علوم القاهرة يشارك في ندوة "تطوير العقل" بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة
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مصر علوم القاهرة جامعة القاهرة اخبار

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