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أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:58 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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نشر الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه على "تويتر"، تصريحا سابقا له عن توقعه عن نتيجة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وجاءت "تويتة" عمرو أديب السابقة على النحو التالي: "لازم نكسب، وهنكسب السوبر المصري أو الهندي أو أي سوبر بعد ما فزنا بالسوبر الأفريقي".

وعقب "أديب"، "التصريحات دي كانت بالأمس، يعني إمبارح أما اليوم والآن وغدا زمالك.. مبروك يا حبايب".

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء في قمة السوبر المصري، مساء اليوم الخميس في الإمارات بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.


أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري
أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري
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