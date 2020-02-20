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بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:57 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المعرض الخيرى للأعمال اليدوية لسيدات مصر بنادي المعلمين بطنطا والذي يقام على مدار يومين ويضم أعمال يدوية لسيدات مصر من جميع المحافظات، جاء ذلك في إطار التنسيق بين محافظة الغربية ومؤسسة عظيمات مصر.

حضر الاحتفال (النائبة غادة العجمي نائب المصريين بالخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر – اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب – النائب محمد عبده - النائبة شادية ثابت – النائبة سحر سليمان – المحاسب أحمد عبد المنعم – الفنان طارق الدسوقي - الفنانة حنان شوقي).

وعقب الإفتتاح؛ تفقد محافظ الغربية المعرض الذى يضم العديد من الأعمال اليدوية المتميزة، مقدمًا التحية لجميع الأمهات المشاركين في المعرض.

مشيرًا إلى إهتمام القيادة السياسية الكبير بالمرأة لأنها هي أساس صلاح الأجيال وتساعد في بناء الوطن، مؤكدًا أن هذا المعرض يهدف إلى الترويج إلى منتجات السيدات وإظهار أعمالهم لزيادة الدخل والعمل على مواجهة أعباء الحياة.
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
بمشاركة فنانين ونواب.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الخيري للأعمال اليديوية لسيدات مصر (صور)
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الكلمات المفتاحية

نواب معرض خيري مصر برلمان اخبار

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