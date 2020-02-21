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٧ معلومات عن مشروع محطة رياح جبل الزيت

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مريم عزيز
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وضع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، حجر الأساس لمشروع محطة رياح جبل الزيت.

وفي التقرير التالي "الفجر" أبرز المعلومات المطروحة عن مشروع جبل الزيت لتوليد الكهرباء من خلال الرياح.

-يأتي قرار إنشاء محطة رياح محطة حبل الزيت وسط حزمة من القرارات السياسية من الدولة للقضاء نهائيًا على أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة.

- يهدف للوصول إلى احتياط من التيار الكهربائي بحيث يزيد عن 28 ألف ميجاوات في خمس سنوات، كما أنه من المقرر أن ينتج مسروج محطة الرياح بجبل الزيت 250 ميجاوات.

- يتم إنشاء المشروع بالتعاون مع شركة ليكيلا باور العالمية المعروفة بخبرتها الكبيرة في مجال صناعة محطات الرياح.

- يقام المشروع وفق نظام "بي اوة اوة" لتوليد الطاقة الكهربائية.

-يقوم المشروع على ثلاث محاور: الأول يضم 120 توربينه، والثاني يضم 120 توربينة، والثالث يضم 60 توروينة.

- تبلغ تكلفة مشروع محطة رياح جبل الزيت 12 مليار جنيه.

- تنتج مصر من خلال طاقتي الرياح والكهرباء حوالي 90 ميجاوات، الأمر الذي طورته الدولة، وخصصت 7600 كيلو متر مربع من أراضي الدولة، لتكون أرضا لإنشاء المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة.
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الكلمات المفتاحية

مشروع محطة رياح كهرباء جبل الزيت

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