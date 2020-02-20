"هاردلك يا الأهلي".. صلاح عبد الله يهنئ الزمالك بالفوز

هنأ الفنان صلاح عبد الله، الزمالك بفوزه في مباراة السوبر، حيث شارك بصورة طريفة له بتيشيرت نادي الزمالك ويوجد بها الأهرامات بلون علم الزمالك.



وعلق "عبد الله" على الصورة التي نشرها قائلا: "مبروك يا قلبي..هاردلك يا أهلي".



وتفاعل الجمهور على الصورة من خلال خاصية التعليقات قائلين: "عشانك انت يا عم صلاح هقول مبروك،مبروك يوش السعد،ألف مبروك يا أستاذ صلاح ربنا يفرح قلبك يا رب"



ويذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" والذي يشاركه في بطولته باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي وعلاء مرسي وهو تأليف وإخراج عماد البهات.