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بعد التتويج بالسوبر.. مرتضي منصور يرفع عدد بطولاته مع الزمالك إلى 11 بطولة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:29 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
محمد الدمتناوي
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توج نادي الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في الإمارات.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري
سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول ولكن دون إحراز أي أهداف، وفي الشوط الثاني دخل الزمالك في اللقاء وشكل خطورة على مرمى المارد الأحمر ولكن دون إحراز أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف والإنتقال لضربات الجزاء، والتي ابتسمت للقلعة البيضاء.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، البطولات التي حققها الزمالك في عهد مرتضى منصور بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

حقق الزمالك في عهد مرتضي منصور لقب الدوري المصري مرة واحدة فقط في عام 2015.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر خمس مرات أعوام 2014، 2015، 2016، 2018، 2019.

وتوج الزمالك أيضا في عهد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ توليه الفريق في عام 2014، بلقب كأس السوبر مرتين أعوام 2017 و 2019.

أما عن البطولات القارية، فقد توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية هذا العام وكذلك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر المصري السعودي عام 2018.


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