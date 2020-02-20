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بعد خسارة السوبر.. الأهلي يفشل في فك عقدة ملعب محمد بن زايد

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:22 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي في فك عقدة ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، بعد أن خسر مباراة السوبر اليوم أمام الزمالك بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 


وكان الأهلي خسر السوبر أمام الزمالك في عام 2016 على نفس الملعب، أيضا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ويومها كان حسام البدري مديرا فنيا للأهلي، ومحمد حلمي مديرا فنيا للزمالك. 


وفشل لاعبو الأهلي في استغلال الفرص التي أتيحت أمامهم سواء في الشوط الأول أو الثاني، عن طريق النيجيري جونيور أجاي، والأنجولي جيرالدو، قبل أن يحسم الزمالك اللقب بنتيجة 4/3، حيث أهدر محمد هاني والسنغالي أليو بادجي للقلعة الحمراء، بينما أهدر أشرف بن شرقي للزمالك، وسجل عبد الله جمعة ركلة الترجيح الأخيرة.

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