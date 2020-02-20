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أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:21 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة حيث تراجع مع  قرر البنك المركزي في الصين خفض معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض في محاولة لدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء.

وأبدى صندوق النقد قلقه من تأثير الفيروس على التعافي الهش للاقتصاد العالمي، في حين توقعت دراسة خسائر بقيمة 1.1 تريليون دولار بفعل كورونا.

وتسود تقلبات في معنويات المستثمرين مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، رغم تراجع معدل الإصابة لليوم الثالث على التوالي.


وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1620.50 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ فبراير 2013.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو  0.4 بالمائة ليسجل 1618.83 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 99.834.

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الكلمات المفتاحية

عدد الوفيات سعر العقود الاجلة سعر الذهب الفائدة الرئيسي التسليم الفوري أسعار الذهب

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