Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرصد السوري: القوات التركية تنسحب من بلدة النيرب السورية

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:13 م
Advertisements
القوات التركية
القوات التركية
وكالات
Advertisements

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، إن القوات التركية والفصائل والموالية لها انسحبت من بلدة النيرب، عقب ساعات من معركة شرسة مع قوات الجيش السوري.

وأعلن المرصد السوري، انخفاض الاشتباكات على محاور شرق إدلب وانسحاب الفصائل والقوات التركية من بلدة النيرب، في حين تمركزت نقاط تركية جديدة في محيط النيرب.

ويأتي الانسحاب عقب مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف النيرب شرق مدينة إدلب السورية، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة، فيما قتل 11 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.

هذا وقام الجيش التركي، في وقت سابق من اليوم، بهجوم عنيف على مواقع قوات النظام في النيرب، ومدينة سراقب وآفس ومعارة عليا.

ودخلت المقاتلات الروسية على خط المعارك المحتدمة؛ حيث نفذت ضربات جوية ضد متشددين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى أن الضربات الجوية دمرت آليات مسلحة وعربات للمسلحين، دون أن تشير إلى أعداد بعينها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالقول "ليس لدينا أية نوايا للدخول في مواجهة مع روسيا في سوريا، وهدفنا أن يوقف النظام السوري اعتداءاته".

وتابع "نقاط المراقبة التركية في شمال سوريا ستواصل أداء مهامها، نقف خلف اتفاقية سوتشي ونطالب الأطراف الأخرى بالتزام الاتفاقية".

وتمتاز النيرب بأهمية استراتيجية، إذ تشكل مدخلا لمدينة إدلب التي تعتبر مركز المحافظة، التي تحمل الاسم نفسه، وتعد إدلب آخر معاقل الفصائل المسلحة في سوريا، وتسيطر جبهة النصرة المصنفة إرهابية على أكثر من نصف أراضي المحافظة.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببدء عملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية، إذا لم تنسحب من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وفي وقت سابق، أخفقت المحادثات بين موسكو وأنقرة، اللتين تدعمان طرفين متناحرين في الحرب السورية الدائرة منذ تسع سنوات، في التوصل إلى حل وسط لتخفيف حدة الموقف وتجنب مواجهة مباشرة بينهما.

وفي جنيف، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لوقف القتال من أجل السماح لمئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل للانتقال إلى مناطق آمنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا بلدة النيرب المرصد السوري القوات التركية

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي والزمالك جودة عالية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ 36 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف أشرف بن شرقي الآن يوتيوب اون سبورت

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ أقل من نصف ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

طائرات روسية تستهدف مدينة إدلب السورية

56 قتيلا في إدلب في مواجهات قوات النظام والمعارضة

سوريا: مقتل 15 مدنياً بغارات جوية روسية وسورية

المرصد السوري: المتمردون يردون الهجمات علي شمال غرب سوريا

الأكراد السوريون يبدأون الانسحاب من الحدود التركية

إحباط هجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري شمال غرب سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

08:57 م

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

09:09 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

03:32 م

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

06:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status