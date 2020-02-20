الخطوط السعودية تعلق رحلات الشحن الجوي لجوانزو الصينية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، الخميس، استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى جوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020م، تماشيًا مع التوجيهات وحرصًا على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج ما زالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.

وفي وقت سابق أكَّدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة حتى الآن.

وأشارت إلى أنها فحصت 3195 مسافرًا من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2019 مسافرًا من الرحلات غير المباشرة، ولم ترصد أي حالة إصابة بالفيروس.

ودعت الوزارة إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية، وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر".