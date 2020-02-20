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متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:11 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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انتقد عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق تصرفات عبد الله جمعة لاعب الزمالك بعد فوز الفريق الأبيض على الأهلي بركلات الترجيح وتتويجه بلقب كأس السوبر المصري.


وقال في تصريحات تلفزيونية :"غير مقبول ما يفعله، لا بد أن أقول له بالمرة التقليل بالنادي الأهلي صاحب البطولات الكبيرة والجماهير الكبيرة".


وأضاف :"أقول له ما تعرفش مين النادي الأهلي إقرأ كويس واتفرج كويس وأنت تعرف مين هو الأهلي".
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