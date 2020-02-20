متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

انتقد عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق تصرفات عبد الله جمعة لاعب الزمالك بعد فوز الفريق الأبيض على الأهلي بركلات الترجيح وتتويجه بلقب كأس السوبر المصري.









وقال في تصريحات تلفزيونية :"غير مقبول ما يفعله، لا بد أن أقول له بالمرة التقليل بالنادي الأهلي صاحب البطولات الكبيرة والجماهير الكبيرة".









وأضاف :"أقول له ما تعرفش مين النادي الأهلي إقرأ كويس واتفرج كويس وأنت تعرف مين هو الأهلي".