الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

توج الزمالك بطلًا لكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حقق الفوز على غريمه الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.





الشوط الأول





بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد محدي "أفشة" وثلاثي الهجوم حسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجاي.





أما الزمالك فدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بنفس تشكيل الفريق الأبيش في السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمكون من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.





بدأ اللقاء بفاعلية هجومية من الفريق الأحمر حيث تسلم حسين الشحات الكرة من الناحية اليمنى ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء بعيدة عن رأس محمد "أفشة".





وفي الدقيقة الرابعة نجح جونيور أجاي قي قطع الكرة على حدود منطقة جزاء الزمالك لينفرد بمحمد أبو جبل حارس الزمالك الذي تألق في التصدي للكرة وتصل لجيرالدو ليسددها بعيدة بسنتيمترات قليلة عن مرمى الفريق للأبيض وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر لإحراز الهدف الأول.





واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء ليسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ليتصدى لها محمد أبو جبل.





وفي الدقيقة التاسعة كانت أول المحاولات الهجومية للزمالك حيث سدد مصطفى مصطفى محمد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي، ثم تسديدة قوية أخرى من نفس اللاعب لكنها وجدت نفس مصير سابقتها وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأبيض.





ومن عمل جماعي بين حسين الشحات وجونيور أجاي وصلت الكرة للشحات الذي مرر كرة عرضية في الدقيقة ١٢ لتصل لجيرالدو الذي سددها داخل الشباك لكن حكم اللقاء النرويجي سيفين أودفار موين لم يتحسب الكرة هدفًا لوقوع حسين الشحات في مصيدة التسلل.





وشن الأنجولي جيرالدو دا كوستا هجمة من الناحية اليسرى ومرر الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ليبعدها محمود علاء عن منطقة جزاء فريقه، قم يعود جيرالدو ويسدد كرة أخرى بعيدة تمامًا عن مرمى محمد أبو جبل.





وفي الدقيقة ١٨ مرر حسين الشحات كرة عوضية متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك ليقابلها جيرالدو دا كوستا برأسه أعلى عارضة أبو جبل ويضيع فرصة خطيرة للأهلي في اللقاء.









وواصل الفريق الأحمر هجومه على مرمى الزمالك بعدما قطع لاعب الوسط المالي أليو ديانج الكرة على حدود منطقة جزاء الفريق الأبيض في الدقيقة ٢٨ ليسددها مقتنة وتمر بسنتيمترات قليلة عن القائم الأيسر لمحمد أبو جبل في محاولة خطيرة للأهلي على مرمى الزمالك.





وخطف جونيور أجاي الكرة من محمد عبد الشافي في الدقيقة ٣٢ ليسددها بجوار القائم الأيسر لأبو جبل، ثم تسديدة أخرى من جيرالدو ضعيفة في يد حارس الزمالك.





ووصلت الكرة لأحمد سيد "زيزو" في الدقيقة ٣٦ سددها ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.









الشوط الثاني





مع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت الأهلي في إحراز الهدف الأول حيث حصل جيرالدو على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول ليسددها جونيور أجاي برأسه بعيدة عن مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.





في المقابل اعتمد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة، بفضل تحركات وسرعة أحمد "زيزو" وأشرف بن شرقي.





واعترض لاعبو الأهلي على حكم اللقاء النرويجي سيفين أودفار بعدما رفض احتساب ركلة حرة واضحة لصالح جيرالدو دا كوستا بعد عرقلة من محمود "الونش" على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة ٥١.





وفي الدقيقة ٥٧ مرر جيرالدو تمريرة متقنة لعلي معلول الذي انطلق داخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أبعدها دفاع الشناوي قبل وصولها إلى جونيور أجلي، ليرد لاعبو الزمالك بهجمة منظمة حيث مرر مصطفى محمد كرة بينية خطيرة ليوسف أوباما الذي لم يتمكن من السيطرة على الكرة ليخرج محمد الشناوي من مرماه ويمسك بالكرة.





وانطلق فرجاني ساسي في الدقيقة ٦٣ ليراوغ أكثر من لاعب على حدود منطقة جراء الأهلي ويسدد الكرة لكنها وصلت في أحضان محمد الشناوي وتضيع فرصة خظيرة للزمالك.





ورد محمد هاني ظهير أيمن الأهلي على فرصة فرجاني بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك ، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض.





ومرر محمد هاني في الدقيقة ٦٨ كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليتدخل محمد أبو جبل ويبعدها عن مرماه لكن حكم اللقاء احتسب الكرة ضربة مرمى لصالح الزمالك.





وتدخل محمد الشناوي في الدقيقة ٧٠ ليبعد تمريرة بن شرقي الخطيرة ليوسف أوباما، ليجري بعدها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أول تغييراته بإشراك عبدالله جمعة بدلًا أوباما في محاولة منه لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأبيض.





وفي الدقيقة ٧٢ انطلق الأنجولي جيرالدو دا كوستا من وسط الملعب ليمرر الكرة عرضية رائعة على رأس محمد مجدي "أفشة" الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمحمد أيو جبل بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيره للفريق الأحمر.





وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييره الأول في الدقيقة ٧٢ بإشراك محمود كهربا بدلًا من حسين الشحات لتنشيط الشق الهجومي.





وتوقفت المباراة لدقائق قليلة بعد احتكاك ومشاداة بين لاعبي الأهلي والزمالك ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه جونيور أجاي وطارق حامد.





ولجأ كلا المدربين لدكة البدلاء قبل نهاية المباراة بـ١٠ دقائق، حيث دفع فايلر بأليو بادجي بدلا من محمد مجدي "أفشة" ليرد عليه كارتيرون بإشراك محمد أوناجم بديلًا لأحمد سيد "زيزو"، ثم تغيير ثالث وأخير للفريق الأبيض بإشراك شيكابالا وإخراج مصطفى محمد في الدقيقة ٨٥.





وأضاع محمود كهربا فرصة خطيرة لافتتاح أهداف المباراة حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بجوار القائم الأيمن لمحمد أيو جبل حارس مرمى الزمالك في الدقيقة ٨٦.





ويجري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الثالث بالدفع بمحمود متولي بدلًا من جيرالدو دا كوستا لتأمين منطقة وسط الملعب خاصة بعد اقتراب المباراة من النهاية.





وأهدر النيجيري جونيور أجاي فرصة خطيرة في الدقيقة ٩٠ بعدما سقط داخل منطقة جزاء الزمالك دون تدخل من أحد ليبعد محمود "الونش" الكرة بعيدة عن منطقة جزاء الفريق الأبيض.





واحنسب حكم اللقاء سيفين أودفار موين ٤ دقائق كوقت بدل من الضائع لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف ويلجأ كلا الفريقين لركلات النرجيح التي اتسمت للزمالك ويتوج باللقب.



