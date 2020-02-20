Advertisements
Advertisements
Advertisements

المملكة تحصد الميدالية الذهبية وجائزة البراءات الخليجي بالمعرض الدولي

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تمكن الفريق السعودي المشارك بالمعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالشرق الأوسط المقام بدولة الكويت، من تحقيق إنجازين متقدمين؛ وذلك في الحفل الختامي للمعرض الذي رعاه الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويتية.

وتفصيلًا: استطاع الفريق البحثي السعودي الفوز بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى والميدالية البرونزية في براءتي اختراع: كاشف إيماءات العين ووسادة مراقبة وسلامة الأفراد داخل المركبات والمؤسسات، للفريق المكون من: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور رائد سليم البرادعي، والدكتور خالد القحطاني، وعبدالإله الصالح، وفلاج الشعيفاني، ومحمود أبوقتلة.

وحصل الفريق كذلك على المركز الثاني في جائزة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودرع تكريمي خاص مع الجائزة المالية.

وكان الحفل الختامي قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة العليا للمعرض، طلال جاسم الخرافي؛ قائلًا: إن المعرض منصّة مهمة لدعم تحقيق آمال المخترعين وطموحاته، مضيفًا أن الاختراعات التي شاركت في المعرض شقّت طريقها نحو التصنيع والتسويق، وأخرى في الأسواق قريبًا.

وأشار "الخرافي" إلى أن بناء العقل البشري المبدع بوابة التنمية.. والتطور الاقتصادي المستدام نتاج الأبحاث العلمية الرصينة، بعدها تفضّل راعي الحفل الشيخ طلال الخالد بتسليم الجوائز.

ومن أبرز الفائزين: الجزائريان: سيليا خشني، وعبدالرحيم بوريس؛ حيث حصلا على جائزة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط عن اختراع جهاز للتشويش على الطائرات بدون طيار.

وفاز الكويتيون: شريفة الفضالة، وسعاد البحر، وعامر العربيد؛ بجائزة النادي العلمي عن اختراع "نفايات متعددة لتصنيع الصلبوخ"، مناصفة مع د. مريم يوسف وفريقها من كلية الصيدلة بجامعة الكويت؛ عن اختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الميدالية الذهبية المملكة المعرض الدولي

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح ناري من آل الشيخ عن موقعة السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ 38 دقيقة

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي والزمالك اليوم NOW

منذ يوم

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف أشرف بن شرقي الآن يوتيوب اون سبورت

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجراءات قانونية جديدة ضد مطربي المهرجانات

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي والزمالك جودة عالية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

منذ أقل من نصف ساعة

مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تسريب تشكيلة الأهلي والزمالك في معركة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تعلن عدد زوار معرض الكتاب

أمير الكويت: مواقف الملك فهد تجسدت في أصعب المحن التي مرت على بلادنا

انطلاق الندوات الخاصة لمعرض "الفهد.. روح القيادة" بالكويت.. الأحد

جامعة بنها تشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:11 م

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

08:57 م

الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

09:09 م

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

03:32 م

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

06:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status