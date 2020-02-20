الأب بطرس دانيال يكشف سر لأول مرة عن حياة الفنانة هند رستم (فيديو)

قال الأب الصديق بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن الفنانة هند رستم كانت مثال للقدوة والإتيكيت، معقبً:" ما كنتش بتشرب القوة إلا لما أبتدي أنا الأول".



وتابع "دنيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "رستم" كانت مخصصة يوم الجمعة لزيارة مسجدي السيدة زينب، والحسين، وكنسيتي ماري جرجيس، وماري منيب، وهذا شيء جميل جدًا، مشيرًا إلى أنها كانت حريصة على هذه الزيارات، لأنها كانت تشعر بارتياح نفسي وبركة، عندما تقوم بهذه الزيارات.



ولفت إلى أن "رستم" كان لديها التزام قوي جدًا بالمواعيد وبالفن، موضحًا أن "رستم" أنفقت على الملابس في فيلم "الراهبة " من جيبها 17 ألف جنيه، وهذا يعكس أنها كانت تقدم الفن من أجل الفن فقط، وليس من أجل الربح.

