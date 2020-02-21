تعرف على شروط التقديم لحج الجامعات الأهلية ٢٠٢٠





وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" في السطور التالية شروط التقديم في رحلات الحج.



يبدأ تقديم البيانات من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج المصرية الموحدة، من يوم 23 من فبراير ٢٠٢٠، وتستمر حتى 20 مارس، ويشترط في قبول طلبات الحج في الجمعيات الأهلية أن يكون المتقدم عضوًا عاملًا أو منتسبًا لإحدى الجمعات، ويكون سدد الاشتراك السنوي الخاص بالجمعية.



ويشترط أيضا أن يكون الشخص المتقدم عضوا في الجمعية منذ عام كامل، وأن تتوافر فيه القدرة الصحية التي تمكنه من أداء مناسك الحج، أو يكون هناك مرافقًا معه لمن يزيد عمره عن خمسة وسبعين عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون لم يسبق له الحج منذ عام ٢٠١٥، ويتم تقديم كل الطلبات إلى الإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية.



"يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي"، قلوب تتهافت على البيت الحرام، خاصة بعد أن أعلنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية، للتقديم في القرعة لآداء فريضة الحج.