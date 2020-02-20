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تفاصيل اجتماع مجلس الأعمال المصري البيلاروسي

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:46 م
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مجلس الأعمال المصري البيلاروسي
مجلس الأعمال المصري البيلاروسي
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد كيلاني، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، إن اجتماع مجلس الأعمال المصري البيلاروسي هو الأول  لتفعيل تطور ونمو العلاقات بين البلدين.

وأضاف "كيلاني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الاجتماع يهدف أيضًا لزيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم التبادل الاقتصادي زاد بنسبة 56% خلال عام 2019.

وأوضح أن الاجتماع كان برعاية وزارة التجارة والصناعة والإنتاج الحربي، وكان بمثابة منصة لتعزيز العلاقات الصناعية في الاستثمارات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وعدة شركات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بيلاروسي الانتاج الحربي

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