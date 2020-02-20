التمثيل التجاري: توقيع 12 مذكرة تفاهم مع بيلاروسيا

قال أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم وإتفاقية مع الجانب البيلاروسي.



وأشار "عنتر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن مذكرات التفاهم تدور حول التصنيع المشترك مع شركات حكومية من بيلاروسيا، بحيث يتم تصنيع وتجميع جرارات زراعية، ومعدات نقل ثقيل.



وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن بعض مستلزمات التصنيع ستكون من مصر، والبعض الآخر من بيلاروسيا، موضحا أن مجلس الاجتماع المصري البيلاروسي انعقد اليوم للمرة منذ انعقاده منذ عدة أشهر.

