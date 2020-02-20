محمد محسن وهبه مجدي يشجعان الأهلي في السوبر

نشر الفنان محمد محسن، مجموعة من الصورة له ولزوجته الفنانة هبة مجدي وكان محسن مرتديًا الفنلة الحمراء الخاصة بالنادي الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهر "محسن" في الصور مرتديًا التيشرت الخاص بالنادي الأهلي وذلك لتشجيع النادي الأهلي في مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بالإمارات، وظهرت معه الفنانة "هبة مجدي" وفي صورة أخرى ظهرت معهما طفلتيهما وكانت الطفلة ترتدي الآخرى لونًا أحمرًا.



علق" محسن "علي الصورة مشجعًا ومؤيدًا للنادي الأهلي بروح الفلنة الحمراء قائلاً "الأهلي"، على الجانب الآخر جاءت تعليقات الجمهور منقسمة منهم المشجع للأهلي والبعض الآخر مشجع للزمالك حيث كانت التعليقات كالتالي" النصر لزمالكنا بإذن الله، السوبر أهلاوي، أول مرة أشوف صورة جميلة كدا، ربنا يباركلكم في بنتكم".



يشار أن اليوم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي انطلقت بــ "إستاد محمد بن زايد" بأبو ظبي في بطولة السوبر المحلي.



يذكر أن الفنانة هبة مجدي شاركت مع "الزعيم" عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، حيث جسدت دور صحفية وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقدمت أدوارًا متميزة في مسلسل "يونس ولد فضة"، مع عمرو سعد، ومسلسل "لعبة إبليس" مع يوسف الشريف، ومسلسل "ولي العهد" مع حمادة هلال وشاركت في مسلسل "أفراح إبليس"، مع جمال سليمان وعبلة كامل ومسلسل "العار" مع مصطفى شعبان وعفاف شعيب وأحمد رزق، و مسلسل "الزوجة الرابعة" مع مصطفى شعبان وعلا غانم وحسن حسني ولقاء الخميسي.

