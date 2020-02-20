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ايقاف الحساب البنكى وتحويل المخالفات للنيابة بنادي بنى سويف (مستند)

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:30 م
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بوابة الفجر
كتب - محمد الحسيني
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ردود أفعال عديدة يشهدها الشارع الرياضى ببنى سويف خلال الساعات الماضية وذلك عقب صدور تعليمات المهندس أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمسوؤلى الشباب والرياضة ببنى سويف بوقف الحساب البنكي بنادى بنى سويف وكذلك إحالة المخالفات الواردة فى تحقيقات النيابة الإدارية للنيابة العامة للتحقيق فيها .

حصل "الفجر الرياضى" على خطاب وزارة الشباب والرياضة والذى تم إرساله لمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف .

وجاء بمضمون الخطاب موافقة وزير الشباب والرياضة على ما انتهى إليه رأى الإدارة العامة للشئون القانونية حيث تقرر ايقاف حساب النادى طبقا لنص المادة 52 من لائحة الأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 وإبلاغ النيابة العامة بشأن الواقعة محل التحقيق وعلى النحو المبين تفصيلا بتحقيقات النيابة الإدارية للاختصاص.

ومن جانبها قامت مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ تعليمات الوزير وارسلت خطابا لبنك مصر ايران فرع بني سويف بوقف الحساب وذلك بعد اخطار الدكتور محمد هاني غنيم مخافظ بني سويف بالواقعة .

وفى سياق متصل قال المحاسب على محمد سليم ، رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف : القرار أثار غضب وإستياء الشارع السويفى ويحمل العديد من علامات الاستفهام خاصة فى ظل عدم وجود إدانة مباشرة للنادى ومجلس الإدارة ، والنادى مقبل على كارثة مالية .

وأضاف : كان لابد من النظر اولا حول الأطر القانونية للقرار وإذا كان يوجد أدانة صريحة فكان سيتم حل المجلس مباشرة وكان من المفترض انتظار تحقيقات النيابة العامة مع استمرار العمل بالحساب البنكى للنادى على أقل تقدير خاصة وأن النادى يمثل العديد من آلاف الاعضاء ويقوم بالصرف نحو ٧٥٠ الف جنيه شهريا من رواتب وانتقالات وغيرها لللاعبين والأجهزة الفنية المختلفة بجميع اللعبات ، ولم نثر اى مشكلة عقب القرار خاصة فى ظل كوننا شخصيات وطنية تعمل لصالح البلد .

فيما علم "الفجر الرياضي" بتحركات بعض نواب البرلمان خاصة الثنائى محمود عزت ابو عزوز وعلى بدر لعقد اجتماع مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة لبحث الأمر والتوصل لحلول للأزمة خاصة فى ظل مشاركة العديد من فرق النادى بمختلف المسابقات المحلية .

ايقاف الحساب البنكى وتحويل المخالفات للنيابة بنادي بنى سويف (مستند)
ايقاف الحساب البنكى وتحويل المخالفات للنيابة بنادي بنى سويف (مستند)
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