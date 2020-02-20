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أمير منطقة الرياض يفتتح مشاريع تنموية بأكثر من مليار ريال

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال، خلال زيارته لمحافظة الأفلاج.

وسلم 94 أسرة مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة للأسر، بالشراكة بين الإسكان التنموي و”بشري”، عقب افتتاح مقر الجمعية النسائية الخيرية “بشري”،

واجتمع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهم عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والصحية؛ ومنها مشروع نادي التوباد الرياضي والخدمات الصحية واحتياجات مستشفى الأفلاج.

كما جرت مناقشة افتتاح القسم النسائي للأحوال المدنية بالأفلاج، وطلب نقل مرجعية الغرفة التجارية للرياض بدل الخرج، ومشروع كليات البنات والمشاريع التعليمية.

واختتم الاجتماع بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بالمحافظة، تجاوزت قيمتها أكثر من مليار وخمسمئة مليون ريال.
بعد ذلك شرّف الأمير فيصل بن بندر؛ حفل الأهالي في منتزه سحاب، والتقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم.

كما زار أمير الرياض، رئيس المحاكم بالمحافظة، وثمانينية في منزلها تمسكت برفع العلم فوق منزلها أكثر من 50 عامًا، مشيدًا بوطنيتها، ومثمنًا لها عملها الوطني غير المستغرب من أبناء هذا الوطن المعطاء.

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الكلمات المفتاحية

منطقة الرياض مشاريع تنموية أمير

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