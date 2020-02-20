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جماهير الزمالك تشكر جروس

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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حرصت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد محمد بن زايد خلال مواجهة الفارس الأبيض مع نظيره الأهلي ببطولة السوبر المصري، على توجيه رسالة خاصة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للابيض.


ورفعت جماهير نادي الزمالك لافتة مكتوب عليها " شكرا جروس" وذلك بعد رحيله عن الابيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.


وهتفت الجماهير :" وان تو جروس ثانك يو".

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