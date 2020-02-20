بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الاهلي جودة متعددة

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد الزمالك ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم جونيور أجايى، وحسين الشحات وجيرالدو.





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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد الزمالك، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات.





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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.



