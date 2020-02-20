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بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الاهلي جودة متعددة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:25 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك، في قمة منافسات بطولة السوبر المصري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد الزمالك ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم جونيور أجايى، وحسين الشحات وجيرالدو.

- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك
كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد الزمالك، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد الزمالك
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد الزمالك، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

- بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.

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