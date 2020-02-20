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فنانة شهيرة تطلب الشرطة بعد اعتداء زوجها عليها في المنزل

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:26 م
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فنانة شهيرة
فنانة شهيرة
روان هيثم محمد
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تعرضت الفنانة الأمريكية هايدن بانتير للضرب الشديد للمرة الثانية على التوالي على يد زوجها "برايان هيكرسون".

وقدم أصدقاء "بانتير" شكوى في "هيكرسون" لتعرض حالة "بانتير" للخطر أثر إصابته لها بضربة قوية في وجهها.

وأضاف أصدقائها بإن السبب وراء تعنيف "هيكرسون" لزوجته يرجع الى تعاطيه المشروبات الكحولية بشكل مفرط.


وفي سياق أخر لم تكن "بانتير" الأولى التي تلقت العنف من قبل زوجها، فلقد حاول "هيكرسون" الإعتداء على ظابط شرطة لرفضه إخراج هويته.

تم إطلاق سراحه على سند بقيمة 5 آلاف دولار، بعد ساعات قليلة من اعتقاله في الصباح الباكر.

وتم إطلاق سراح "هيكرسون" بعد ساعات قليلة من الإعتقال مقابل مبلغ مازي يبلغ خمسة ألاف دولار.
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