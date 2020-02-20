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مميش: تجربة مصر في مكافحة الفساد رائدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:21 م
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الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
هدى عبدالرازق
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن تجربة مصر في مكافحة الفساد تجربة رائدة، حيث بذلت الدولة بمؤسساتها مجهودا كبيرا، وكان له عوائد.

وأشار "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن منافذ الدولة كلها محكومة بدقة كبيرة، والأجهزة الرقابية تعمل ليل نهاار على ضبط الفاسدين، وأي فاسد يلقي عقابه.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، "الرئيس السيسي معندهوش كبير ولا صغير، عنده فاسد، ولا مش فاسد.. مفيش شبهة فساد على أحد، ويتساب حتى لو هو مين"، لافتا إلى أن تجربة مكافحة الفساد في مصر يجب أن تنقل للدول العربية.
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مصر قناة السويس فساد الفريق مهاب مميش السيسي اخبار

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